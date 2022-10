Siracusa, esonerato Mascara al suo posto Cacciola

La sconfitta per 2-0 rimediata dal Siracusa sul campo della Jonica

Si è conclusa alla settima giornata del campionato di Eccellenza l'avventura sulla panchina del Siracusa di Peppe Mascara, ex calciatore del Catania e del Napoli. Il tecnico aretuseo paga per tutti dopo la sconfitta per 2-0 rimediata dal Siracusa sul campo della Jonica, nel match valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza (girone B). La squadra azzurra è ferma al sesto posto in classifica con quattro vittorie e tre sconfitte in sette giornate. Il comunicato: L’ASD Siracusa Calcio 1924, in base al responso di questo primo quarto di campionato e alla luce dei valori sinora espressi dalla formazione azzurra, comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatori della prima squadra il signor Giuseppe Mascara e il suo secondo Umberto Fabiano. A entrambi i tecnici i dovuti ringraziamenti per il lavoro svolto insieme ai più sinceri auguri per il prosieguo delle loro rispettive attività professionali.

Il messaggio Mascara sulla pagina Facebook del Siracusa ha scritto un bel messaggio: Buongiorno a tutti non mi sono mai permesso di contestare le vostre idee e mai lo farò chi mi conosce bene sa che persona sono, adesso è arrivato il momento di stare vicino alla squadra e quando volete lo avete dimostrato di essere in tanti mi prendo le mie responsabilità come ho sempre fatto e mai nascondermi vi auguro il meglio perché con questa categoria non c entrate nulla a presto grazie sempre.

Arriva Cacciola Il nuovo allenatore del Siracusa è Gaspare Cacciola. L''ASD Siracusa Calcio 1924 comunica di aver affidato al signor Gaspare Cacciola l’incarico di allenatore della prima squadra. Per lui si tratta di un gradito ritorno, considerato che nella stagione 2018-19 aveva guidato la Berretti azzurra, arrivando ai quarti di finale nazionale, competizione nella quale gli aretusei furono eliminati dalla Ternana (2-2 al “De Simone”, 3-1 a Terni). Poi la panchina del Giarre, condotto alla promozione in serie D nel 2019-20 (battendo proprio gli azzurri nella finale playoff di Agrigento) e a una tranquilla salvezza l’anno successivo. In precedenza esperienza a Biancavilla e Catania San Pio X nel massimo campionato regionale, Noto e Palazzolo in serie D. Oggi pomeriggio alle 15,30 guiderà il primo allenamento della squadra, insieme al nuovo preparatore atletico Lorenzo Mirabella. A seguire, alle 18,30, nella salastampa del “De Simone” la presentazione ufficiale del nuovo tecnico (alla presenza del presidente Salvo Montagno e del co-presidente Alessandro Ricci) che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook e sul profilo instagram della società azzurra.