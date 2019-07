Siracusa, il sindaco a ISP: “Restituirò il calcio alla città. Vi spiego perchè ho riaperto il bando”

Si colora ancora di azzurro la giornata del sindaco di Siracusa Francesco Italia che, alla luce della incompletezza dell’unica domanda presentata al bando per l’individuazione della società che dovrebbe iscrivere la squadra della città al campionato di calcio serie D, ha riaperto i termini e le speranze dei tifosi, spostando la scadenza a sabato 27 luglio alle ore 10. Il primo cittadino aretuseo ha rilasciato una intervista a Itasportpress sulla questione.

Sindaco, la riapertura del bando può essere letta come la sua interpretazione dei sentimenti di una intera città a riportare il calcio a Siracusa, fermo restando il necessario coinvolgimento dell’amministrazione comunale?

“Sul tema ci stiamo dando da fare come non mai sin da quando la situazione è trascesa, come sapete, alla fine dello scorso campionato. Ho avuto il sostegno e la consulenza importante di esperti del settore, abbiamo sondato il terreno su più fronti alla ricerca del supporto necessario per riavviare un discorso di calcio fatto con impegno e serietà, e continuiamo su questa strada”.

E’ ipotizzabile pensare di restituire il Siracusa ai siracusani con la riapertura del bando, la cui scadenza è stata postergata a sabato 27 luglio?

“Ciò che ci preme innanzitutto è restituire il calcio alla città di Siracusa con un progetto serio corredato da una visione ed un investimento a lungo respiro, con la grande ambizione di tornare a calcare i palcoscenici in cui la città merita di stare”.

Cosa si aspetta, c’è qualche nome che circola? Ovviamente è chiaro che anche lei nutra la speranza di affidare la squadra della città a mani sicure e comunque affidabili.

“Devo dire che da un lato registro un attivismo notevole e apprezzabilissimo di gran parte della tifoseria. E’ stata avviata una campagna di pre-abbonamento, quindi sotto il profilo della partecipazione, dell’entusiasmo e della fiducia dei tifosi ci sono segnali incoraggianti. Dall’altro la riapertura del bando è stata necessaria per il fatto che l’unica proposta arrivata necessitava di un soccorso istruttorio. Abbiamo quindi voluto dare per un verso la possibilità a chi ha inoltrato la domanda di completarla con ulteriore documentazione, dall’altro abbiamo voluto consentire anche la partecipazione di eventuali altri portatori di interesse. Ovviamente ci auguriamo che venga presentato un numero quanto più ampio possibile di proposte, sulle quali io personalmente insieme al dirigente preposto del settore mobilità faremo la necessaria valutazione comparativa”.

PALERMO – Un’ultima speranza potrebbe ancora definirsi nell’ipotesi in cui gli imprenditori che hanno partecipato alla manifestazione pubblica di interesse per avviare la rinascita del calcio a Palermo, e che sono stai esclusi in funzione della scelta finale verso la cordata Mirri-Di Piazza, volgano lo sguardo verso Siracusa. Ovviamente una eventuale e auspicabile partecipazione al bando di Siracusa presupporrebbe un investimento ridotto rispetto a quanto richiesto per la rinascita rosanero. Ma certamente il ritorno di immagine legata ad una piazza calcistica come Siracusa, e ad una città che dal punto di vista storico-culturale vanta innumerevoli pregi, potrebbe risultare altrettanto allettante ed appetibile. Tutto rimandato a sabato, dunque, in attesa di nuovi sviluppi.