Siracusa, in attesa del derby aretuseo Cutrufo completa campagna acquisti faraonica

Il calcio a Siracusa ha vissuto momenti fantastici con gli aretusei vicini anche alla Serie B qualche anno fa. Oggi le realtà calcistiche a Siracusa sono due e partecipano al campionato di Eccellenza. L’Asd del presidente Cutrufo parte con i favori del pronostico avendo fatto una campagna acquisti faraonica per il campionato dilettantistico. Il Real Siracusa non ha la stessa forza economica dei cugini ma con l’orgoglio e le motivazioni vuole dimostrare di non essere inferiore sul campo ai più forti rivali. Intanto definiti i primi impegni ufficiali per la stagione 2020-21. La Coppa Italia metterà subito di fronte il prossimo 6 settembre Asd Siracusa e Real Siracusa. Andata al De Simone, ritorno una settimana dopo. Pronostico, ovviamente, per la formazione di Cutrufo. Il ds Alfredo Finocchiaro, dopo aver preso lo svincolato della Sicula Leonzio Emanuele Catania un bomber di ritorno che nonostante la non più giovane età ha sempre il vizio del gol, ha messo a segno diversi colpi in entrata: in maglia azzurra sono arrivati il difensore centrale Raffaele Gambuzza, modicano di origine, calciatore di grande esperienza avendo militato sempre in serie C e D con formazioni titolate come l’Acireale, il Gela, il Bisceglie, il Martina, il Marsala e da ultimo con l’Altamura, il centrocampista Luigi Ricca, classe 1995, proveniente dal Rosolini, il difensore esterno Gianluca Buccheri classe 2002 proveniente dal Floridia dove ha messo in evidenza tutta la sua classe e personalità, Pasquale Mustacciolo esterno offensivo classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo e nella passata stagione ha vestito la maglia del Troina in Serie D e infine Giuseppe Siclari attaccante classe ‘87, proviene dall’Altamura. In passato ha vestito le maglie di Casertana, Andria, Brindisi, Catanzaro, Taranto, Nocerina, Potenza e Messina.