Sissoko dice basta, l’ex Juventus si ritira: “Decisione difficile ma giusta”

Intervenuto nel corso della trasmissione Footissime in onda su RMC Sport 1, Mohamed Sissoko, ex centrocampista con un passato in Italia con le maglie anche di Juventus e Fiorentina, ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo all’età di 34 anni (il prossimo 22 gennaio ne compirà 35).

Momo Sissoko ha deciso dunque di appendere gli scarpini al chiodo: “Sono qua per dirvi che per me è finita, concludo qua la mia carriera calcistica. È una decisione molto difficile da accettare e da dire, il calcio è la mia vita. Ma è la decisione giusta”. La sua ultima esperienza sul campo era stata in seconda divisione francese con il Sochaux.