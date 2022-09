Siviglia-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla

Prima giornata del girone di Champions: spagnoli contro inglesi, è già big match!

Redazione ITASportPress

Grande serata di Champions League in programma questa sera, martedì 6 settembre 2022. Oltre alle italiane Juventus e Milan, ci sarà anche il big match tra Siviglia-Manchester City. Gara che si annuncia spettacolare con gli spagnoli in casa contro una delle favorite per il titolo.

Siviglia-Manchester City, le ultime

Il Gruppo G di Champions League vede già il primo big match con Siviglia e ManchesterCity impegnate nella primissima giornata. Gli spagnoli proveranno ad infastidire una delle grandi favorite per la vittoria finale. In campo potrebbero esserci tanti pezzi da novanta come Rakitic e Isco. Sponda inglese, grande attesa per vedere alla prima di Coppa il bomber Haaland, già protagonista in Premier League con una valanga di reti nelle prime uscite.

Le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Siviglia e Manchester City si giocherà allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan martedì 6 settembre 2022, alle ore 21.

La partita tra la formazione spagnola e quella inglese sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (canale 255).

In streaming la sfida potrà essere seguita su Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Altre opzioni anche Sky Go e Now.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Alex Telles; Jordan, Fernando, Rakitic; Lamela, En Nesyri, Isco.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké, Cancelo; Gündogan, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.