Siviglia raggiunto al 97′ dalla Juventus. Bove spinge la Roma. Cade la Fiorentina

Serata di coppe per tre squadre italiane e i risultati sono stati diversi. Ha vinto la Roma che ha battuto il Bayer 1-0 con un gol di Bove. Nel finale il Bayer attacca a caccia del pari ma la Roma gestisce e porta a casa un prezioso successo in vista del ritorno in Germania. La Juventus ha pareggiato 1-1 in casa con il Siviglia. Spagnoli avanti in contropiede con En-Nesyri e poco vicini al raddoppio con Ocampos. Nella ripresa Allegri prova a recuperare inserendo Chiesa, Iling, Milik e Pogba e cambiando modulo con il passaggio al 4-4-2, trovando un gol fondamentale all'ultima azione con un colpo di testa di Gatti al 97'. Ritorno a Siviglia il 18 maggio. Infine la Fiorentina è stata battuta in casa dal Basilea in casa per 2-1. Reti di Diouf e Amdouni, quest'ultimi al 92' che ribaltano la rete di Cabral nel primo tempo. Adesso servirà recuperare questo risultato vincendo in Svizzera per guadagnare la finale di Praga in programma il prossimo 7 giugno. Match di ritorno che si giocherà il 18 aprile al St Jakob Park di Basilea.