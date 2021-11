Skrabb e il Balotelli di Brescia: “Inseguiva compagni con accendini e lacca…”

L'ex compagno del bomber ai tempi delle Rondinelle racconta la sua esperienza nello spogliatoio

Simon Skrabb si racconta all' Expressen e ricorda l'ultima esperienza vissuta in Italia con la maglia del Brescia . Non solo quanto affrontato a livello personale ma anche un'ampia parentesi su Mario Balotelli . Proprio le parole su Super Mario fanno capire da una parte i pregi e, dall'altra, anche qualche difetto del centravanti italiano, ora in Turchia all'Adana Demirspor...

COME UN CAPITANO MA... - Nei ricordi del difensore, anche un compagno di squadra molto speciale: Mario Balotelli. "Sì, quando sono arrivato mi ha aiutato un po' con l'inglese. Nessuno parlava inglese e lui sì ed è stato come un interprete per me. Devo dire che all'inizio era come se fosse una sorta di capitano per la squadra. Poi è arrivato il lockdown ed è un po' sparito. Ricordo che inseguiva i compagni con degli accendini e della lacca per capelli per far prendere loro fuoco. Era un po' strano".