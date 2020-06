Skriniar squalificato si consola con la bella Barbora…

Milan Skriniar non sarà tra i protagonisti questo weekend con la maglia dell’Inter. Espulso nell’ultima gara, pareggiata 3-3 contro il Sassuolo, il difensore dovrà assistere da spettatore alla sfida dei nerazzurri contro il Parma e anche alle prossime due gare. Per un totale di tre giornate di squalifica.

Se per la squadra di Conte sarà una grossa perdita, in qualche modo lo slovacco avrà la possibilità di consolarsi stando a casa, sicuramente a vedere le partite, in dolce compagnia. Infatti, sul divano con Skriniar ci sarà la bella Barbora Hroncekova che già era diventata una star nerazzurra tempo fa quando aveva pubblicato sui social delle frasi contro la Juventus. Questi alcuni degli ultimi scatti su Instagram della coppia.