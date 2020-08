Skrtel consiglia Skriniar: “Momento difficile ma non lasciare l’Inter. Lotterai per lo scudetto”

Martin Skrtel, difensore centrale visto di recente anche in Italia anche se per pochissime settimane con la maglia dell’Atalanta, ha parlato a Sport.sk del futuro del connazionale Milan Skriniar, difensore dell’Inter che non sta attraversando un periodo di forma ottimale. Tra rumors di mercato ed esclusioni dall’undici di partenza, il giocatore più esperto ha voluto dare un consiglio all’ex Sampdoria.

Skrtel: “Resta all’Inter. Lotterai per lo scudetto”

“Ci sono momenti nella vita di ogni giocatore in cui le cose vanno benissimo, ma ci sono anche quelli in cui non tutto va come previsto”, ha commentato Skrtel. “Quando questo accade la cosa importante è il modo in cui un calciatore reagisce. Skriniar sta vivendo qualcosa di simile all’Inter. Nelle ultime gare non è stato titolare e si parla sempre di più del fatto che possa lasciare il club. C’è stato sicuramente un rendimento più basso dovuto alla forma fisica. Oppure semplicemente il tecnico ha preferito altri giocatori. Ma Skriniar è giovane, e la sua situazione non è assolutamente compromessa. Deve rimanere forte e lottare per riprendersi il suo posto. Ci sono squadre interessate dall’Inghilterra e dalla Spagna che non lascerebbero indifferente alcun giocatore, ma la soluzione migliore per lui è restare all’Inter, dove si è fatto un grande nome”.

E ancora: “Naturalmente l’atteggiamento di club e allenatore saranno importanti per lui, ma non penso che le voci su Conte che non lo vede per la difesa a tre siano vere. Ha giocato così tutta la stagione ed è stato tra i migliori, in più alla sua età può facilmente adattarsi ad ogni schema. Conosco Milan e credo combatterà per il suo posto tornando rapidamente ad occuparlo nella nuova stagione. Il calcio italiano si adatta al suo stile di gioco e non possiamo dimenticare che l’Inter è una grande squadra. Ora è arrivata seconda in Serie A, ma in futuro giocherà certamente per il primo posto e lo farà con Skriniar titolare”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE