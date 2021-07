Sky il passato, adesso Adani sarà la nuova voce di Fifa 22

Per tutti gli appassionati di Fifa, ci sarà una piacevole e stuzzicante novità, per quel che riguarda la telecronaca italiana del gioco.

Redazione ITASportPress

Dopo tanti rumors in merito, è arrivata la conferma ufficiale. Daniele Adani l'ex difensore dell'Inter, ma anche ex opinionista di Sky, sarà ora la nuova voce di Fifa, nell'edizione di Fifa 22 del gioco e affiancherà in telecronaca Pierluigi Pardo.

DICHIARAZIONI - E' lo stesso Adani a raccontare questa nuova esperienza: "Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA Sports a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l’aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio".

EA SPORT - Anche EA in una nota ufficiale spiega la decisione di ingaggiare Adani: "Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente".