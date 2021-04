Smalling dopo la rapina: “Non uso l’antifurto. Ladri non sapevano chi fossi”

Il difensore della Roma dopo i brutti fatti subiti

Sono state ore di paura quelle vissute dal difensore della Roma Chris Smalling rapinato nella sua villa dai ladri. Il Corriere della Sera riporta la costruzione del calciatore su come si sono svolti i fatti: "L'antifurto non l'ho messo perché da noi in Inghilterra non lo usiamo, non siamo abituati", ha spiegato il classe 1989. "I rapinatori ci hanno ordinato di stare seduti sul letto, non ci hanno picchiato né legato. Non so dire se avessero una pistola vera, sinceramente al tappo rosso non ci ho fatto caso. E poi hanno anche parlato poco, decisamente pochissimo".