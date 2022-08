Smette di giocare per salvare la madre: le ha donato il 70% del suo fegato

Il sogno di chi inizia a dare i primi calci ad un pallone è quello di arrivare a calcare i grandi palcoscenici e raggiungere il professionismo. Era anche il sogno di Robert Peric-Komsic, attaccante croato di 23 anni che militava nel Cibalia in seconda divisione in Croazia. Ma per amore della sua mamma malata ha smesso di sognare di diventare un grande calciatore. Robert ha donato il 70% del suo fegato a chi donò lui la vita 23 anni fa, consapevole che questo gesto avrebbe messo fine al suo sogno di diventare un calciatore professionista. Era l’ultima speranza per la sua mamma e Robert ha risposto presente. Grande cuore e gesto commovente che ha colpito il mondo. Robert è l’eroe della sua mamma e un esempio per tutti. «È andato tutto benissimo, sia l'operazione che il recupero – dice ora Robert dopo l'intervento a Istanbul – Grazie a Dio ora stiamo entrambi bene e mia madre ha finalmente ottenuto una nuova vita dopo 13 anni di dura lotta».