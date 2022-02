Smolov: “No alla guerra”. Primo atleta russo ad uscire allo scoperto

L'attaccante russo si schiera contro quanto sta accadendo in Ucraina in queste ore

Un netto messaggio è arrivato anche da figure di nazionalità russa. Tra i primi, se non il primo atleta a schierarsi contro la guerra è stato Fedor Smolov, attaccante della Nazionale e della Dinamo Mosca. Il calciatore è intervenuto su Instagram per mostrare la sua opposizione a quanto sta accadendo in Ucraina in queste ore. Il suo post non ha bisogno di troppe spiegazioni. Un'immagine completamente nera è stata scelta per lanciare un chiaro segnale, esplicitato poi anche nella didascalia della foto: "No alla guerra" con tanto di cuore che sembra spezzarsi e di bandiera dell'Ucraina.