Sneijder annuncia: “Il 3 giugno la mia partita d’addio”. Quante stelle invitate…

Parlando al De Telegraaf Wesley Sneijder, ex calciatore tra le altre di Real Madrid e Inter, ha annunciato che il 3 giugno si terrà ad Utrecht la sua partita d’addio al calcio. Un evento molto speciale al quale prenderanno parte tantissime stelle del mondo del pallone: “Sarà una partita tra una squadra nazionale olandese e una squadra di giocatori con cui ho giocato insieme in Olanda, Spagna, Italia e Turchia”, ha detto l’ex trequartita che ha nominato tanti ex calciatori anche dell’Inter: “Julio Cesar, il capitano Javier Zanetti e Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso e Diego Milito parteciperanno tutti”.

Il quotidiano olandese ha anche anticipato alcuni dei giocatori Oranje: saranno presenti tra gli altri Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, André Ooijer, Mark van Bommel e Giovanni van Bronckhorst.