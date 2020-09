Sneijder approva Van de Beek al Manchester United: “Perfetto per la Premier League”

Donny Van de Beek si è appena trasferito al Manchester United dopo diversi mesi in cui i rumors di mercato sul suo conto si erano fatti decisamente insistenti. Real Madrid, Barcellona e non solo si erano fatti avanti per provare a strapparlo all’Ajax, ma alla fine i Red Devils hanno avuto la meglio. L’olandese ha scelto lo United e anche un suo grande connazionale approva la decisione. Wesley Sneijder, storico calciatore anche dell’Inter, ha avuto parole al miele per il giovane centrocampista.

Sneijder: “Van de Beek perfetto per la Premier League”

Parlando a Voetbal International, Sneijder ha elogiato la classe e le doti del giovanissimo connazionale: “Sono molto contento sia andato in Premier League. Per Van de Beek era il momento giusto. Il Manchester United è il club perfetto per lui, così come il campionato inglese che gli si addice più della Liga spagnola. Lui è un calciatore completo. Mi piacciono molto le sue cavalcate palla al piede ma anche quando crea spazi col suo movimento. Gioca bene a calcio ed è sempre nel posto giusto al momento giusto”.

