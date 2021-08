Sneijder controcorrente: “Non mi vaccino perchè posso contagiarmi ugualmente al Covid”

L'ex Inter ha spiegato il motivo perchè è un no-vax

Mentre in Serie A dopo il monito del presidente della Figc Gravina tutti i calciatori si sono vaccinati al Covid, c'è un ex calciatore dell'Inter contrario al siero. E' Wesley Sneijder, ex trequartista nerazzurro che nella trasmissione Veronica Inside, ha spiegato perchè ha deciso di non vaccinarsi: "Ho deciso così. Conosco tante persone che sono state vaccinate, ma hanno contratto ugualmente il Covid. Se fai un tampone prima di partire, allora in quel caso hai la certezza che non sei stato contagiato. A me invece può capitare di sedermi accanto a qualcuno sull'aereo che è stato vaccinato e che invece è positivo".