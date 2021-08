Sneijder: “Quando ero al Real, la mia migliore amica era la vodka”

L'ex centrocampista neroazzurro ha svelato i retroscena delle due annate difficili trascorse nel Real Madrid.

TRATTATIVA - Il centrocampista olandese ha raccontato per filo e per segno la trattativa che lo ha portato dall'Ajax al Real Madrid: "Nella mia quinta stagione, avevo messo a segno 18 gol da centrocampista. Era il momento di lasciare l’Ajax. Mi ha cercato il Valencia, ma a quel punto avrei preferito restare in Olanda. Poi è arrivato il Real, il club che ho sempre desiderato. Hanno offerto 24 milioni, l’Ajax ne voleva 30 milioni a me ne hanno offerti 3 a stagione per cinque anni. Dunque ho scelto di non giocare in Supercoppa contro il PSV. Siamo arrivati allo scontro. Il club mi aveva dato molto, ma anche io. E ho dovuto fare quel passo".