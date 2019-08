Sneijder: “Ritiro? Avevo bisogno di riconquistare la mia libertà”

Ha detto definitivamente basta col calcio giocato. Wesley Sneijder ha annunciato alcuni giorni fa l’addio dal campo da gioco. L’olandese, che in carriera ha vestito le più prestigiose maglie del panorama calcistico mondiale, si ferma e appende le scarpette al chiodo.

Una decisione che, per sua stessa ammissione, aveva preso già da diversi mesi quando, a seguito di diverse proposte ricevute, aveva capito di non volerle neppure ascoltare. Intervistato dal De Telegraaf, Sneijder ha raccontato nel dettaglio la sua decisione e i motivi che lo hanno spinto a smettere.

LIBERTA’ – “Avevo bisogno di riconquistare la mia libertà. Ho iniziato quando avevo 7 anni e già giocavo nell’Ajax. Da quel momento ho sempre vissuto in un tunnel in cui non sono stato in grado di muovermi più di tanto. Non sono quasi mai stato in grado di vivere i fine settimana, i compleanni, i matrimoni, persino i funerali”, ha detto Sneijder che poi ha raccontato gli attimi in cui ha preso definitivamente la decisione: “Due o tre mesi fa, quando alcuni club erano interessati a me e mi hanno contattato, me ne sono reso conto: non volevo ascoltare alcuna proposta. Era arrivato il momento di mettere la parola fine. Avrei potuto giocare per altri due o tre anni anche in Qatar ma era giunta l’ora di chiudere la mia carriera da giocatore. Volevo riguadagnare la mia libertà. Ho il calcio nel sangue e questa cosa non cambierà mai, ma quello che dovevo fare ormai l’ho fatto”.