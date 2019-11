Sneijder sicuro: “Se avessi voluto sarei stato a livello di Messi e Cristiano Ronaldo ma…”

Ha di recente detto addio al calcio giocato a soli 35 anni. Wesley Sneijder è stato protagonista di una grande carriera, non grande quanto lui stesso ammette che sarebbe potuta essere. Intervistato dai microfoni di Fox Sport, l’ex centrocampista anche di Real Madrid e Inter ha affermato che sarebbe potuto essere dello stesso livello di due fuoriclasse come Messi e Cristiano Ronaldo.

NON HO VOLUTO – “Se avessi dato il 100% sarei stato alla pari con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo“, ha detto Sneijder spiegando di non essersi mai impegnato al massimo nel suo ruolo di calciatore. “Semplicemente non volevo e allo stesso tempo non me ne pento. Non sono salito allo stesso livello, perché non ho voluto. I fan mi dicono ancora che avrei dovuto vincere il Pallonde d’Oro nel 2010. E io rispondo loro: ‘Ragazzi, ho vinto la Champions League’. Credo che questo sia un trofeo più prezioso. Anche perché ero un giocatore che lavorava per la squadra. Questi risultati sono più significativi “, ha concluso Sneijder.