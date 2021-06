Sollievo Rincon: “Mi hanno dimesso da ospedale dopo polmonite da Covid”

Il centrocampista sta meglio dopo la grande paura

Sospiro di sollievo per il centrocampista del Torino Tomas Rincon che in queste ore ha aggiornato tutti sul suo stato di salute dopo aver contratto il Covid-19.

Nelle scorse settimane il giocatore era partito per disputare la Copa America col suo Venezuela ma era stato bloccato dalla positività al Covid e dai suoi sintomi che lo avevano obbligato al ricovero in ospedale. Sui social, il centrocampista ha dato finalmente buone notizie: "Ciao a tutti. Riporto la buona notizia che sono stato dimesso dall'ospedale dopo aver superato una lieve polmonite interstiziale causata da SARS-COV2 e alcune altre alterazioni. Ora devo continuare con il processo di recupero moderato fino alla piena attività sportiva", ha scritto Rincon non dimenticandosi la sua Nazionale. "Devo anche continuare a incoraggiare i miei compagni di squadra a distanza con tutto il cuore in questa Copa America. Grazie ancora a coloro che si sono presi cura della mia salute e buona festa del papà. ANDIAMO VINOTINTO".