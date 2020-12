Sommer e l’eventuale (altro) rigore da parare a Sergio Ramos: “Meglio non ci siano penalty”. E sul suo idolo Buffon…

Yann Sommer di nuovo davanti a Sergio Ramos. Il portiere del Borussia M’Gladbach è stato intervistato da Marca in occasione della gara di Champions League di mercoledì sera che deciderà le sorti delle due squadre in Champions League. L’estremo difensore è stato colui che ha fermato l’incredibile striscia di rigori segnati consecutivamente dal centrale spagnolo e lo ha fatto con la propria Nazionale nel match della sua Svizzera contro le Furie Rosse. Adesso, i due saranno ancora rivali e il calciatore dei tedeschi prova a dire la sua su un eventuale nuovo penalty.

Sommer: da Sergio Ramos a… Buffon

“Se dovesse esserci un altro calcio di rigore che mi mette davanti a Sergio Ramos? Non lo so… (ride ndr). Sinceramente vorrei che non ci fossero penalty”, ha detto Sommer. “Se poi dovesse capitare vedremo cosa accadrà. In Nazionale ho vissuto un momento felice ma c’è sempre un pizzico di fortuna quando si tratta di parare un rigore”. E ancora sulla sfida: “Sarà una gara molto difficile. Per noi come per il Real Madrid. Si tratterà di una finale. Entrambi vogliamo passare il turno. Per riuscirci dovremo fare una grande partita. Sappiamo che il Real Madrid è una grande squadra, con grandi qualità e tanta esperienza. Noi però siamo pronti a dare tutto per centrare il passaggio del turno”.

Infine un pensiero anche sui suoi idoli: “Buffon. Mi è sempre piaciuto, è sempre stato il mio idolo”, ha detto Sommer. “Quando ho giocato contro di lui è stata una vera gioia. Gli ho chiesto la maglia e la conservo con grande affetto. Non sono un giocatore che ama e scambia le maglie spesso ma quella di Buffon dovevo averla e la tengo stretta. Poi ho ammirato anche Casillas, un altro dei miei riferimenti. Iker era spettacolare, si gettava come un gatto”.