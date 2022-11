Sorella di Ronaldo sui social: “Hai detto la verità e sono orgogliosa di te”

Elma Aveiro, sorella dell'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo, pubblicando delle storie sul proprio profilo Instagram ha sostenuto il fratello dopo la sua intervista che ha scatenato tante polemiche. Il portoghese ha accusato l'allenatore Erik ten Hag e i dirigenti del Manchester United di aver cercato di costringerlo a lasciare il club, ha criticato Wayne Rooney e poi ha accusato lo United di mancanza di solidarietà dopo la malattia di sua figlia. Nella prima storia, Aveiro ha condiviso una citazione famosa di Ronaldo in cui diceva: "Sto zitto davanti le porte che difficilmente riaprirò per orgoglio, ma più per rispetto di me stesso". Poi nella sua seconda storia ha scritto: "Sarò sempre orgogliosa di te, mio caro, la verità è stata detta". Elma Aveiro ha definito Ronaldo il più grande orgoglio della sua vita nella sua terza storia, che consisteva in un breve estratto da un'intervista esplosiva.