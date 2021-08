Sorpresa a Rai Sport, Enrico Varriale non è più vicedirettore

Prima forte decisione presa in casa Rai. Il giornalista partenopeo non è stato confermato nel suo ruolo.

Redazione ITASportPress

La nuova dirigenza Rai ha deciso: Enrico Varriale non sarà più il vicedirettore di Rai Sport. E' questa la prima, forte presa di posizione del nuovo corso e di un probabile e importante riassetto in casa Rai. La nuova dirigenza Rai con Carlo Fuortes in qualità di amministratore delegato e Marinella Soldi nel ruolo di presidente hanno optato per questa soluzione.

EREDITA' - Il giornalista partenopeo era stato nominato ufficialmente vicedirettore di Raisport, a partire dal 2019. A mantenere la vicedirezione saranno : Alessandra De Stefano e Marco Civoli, confermati per un un'altra stagione televisiva al fianco del direttore di testata Auro Bulbarelli. Non si esclude che allo stesso Marco Civoli venga affidata la delega al calcio, che era in precedenza affidata allo stesso Varriale.

LETTERA - Nel frattempo ecco la lettera spedita dalla presidentessa e dall'amministratore delegato ai dipendenti, in cui spiegano bene le loro intenzioni: "La Rai svolge un ruolo primario nella costruzione della coesione e inclusione sociale – recita l'incipit – e ha bisogno di avere il coraggio e le energie positive per innovare e sperimentare. Un obiettivo che in questi giorni si rinnova attraverso un consiglio di amministrazione che avvia il suo percorso pienamente consapevole della necessità di un forte cambiamento per affrontare adeguatamente le grandi sfide culturali, economiche e tecnologiche dei prossimi anni, indispensabili per la nostra azienda".