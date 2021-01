Sorpresa Drenthe: giocherà in Spagna in terza divisione

Doveva essere uno dei giovani più promettenti nel panorama europeo. E invece Roynold Drenthe è finito nel tritacarne della rivoluzione del Real Madrid post 2010, quando, con l’innesto di Josè Mourinho, la formazione madrilena venne profondamente rivista. Non gli sono bastate le sgroppate palla al piede sulla fascia con gol importanti a impreziosire le sue prestazioni migliori. Il giocatore è stato ceduto e non ha più ritrovato la giusta continuità.

RITORNO

Dopo tanto girovagare in Europa, però, Drenthe è tornato in Spagna. Lo ha scelto il Racing Murcia, club di terza divisione, che via Twitter ha annunciato il suo innesto. Il classe 1987 olandese è pronto a scendere nuovamente in campo.