Sorrentino ci ripensa: torna in campo, ma cambia ruolo

L’amore per il calcio ha vinto. Stefano Sorrentino proprio non riesce a rimanere lontano dal terreno di gioco e a distanza di pochi giorni dal suo addio al professionismo ha deciso di tornare in campo. Sarà un ritorno differente però: infatti, l’ex portiere di Chievo Verona e Palermo. ha svelato su Facebook di volersi cimentare in un altro ruolo, quello di attaccante. Lo farà in Eccellenza, con la maglia della squadra ligure del FC Cervo. La gestione tecnica della formazione è stata affidata al padre di Sorrentino, che avrà così l’opportunità di allenare il figlio. Stefano ha commentato ironico: “Spero che il mister mi faccia giocare”.