Sorrentino, la nuova carriera inizia… in famiglia

Poco meno di sei mesi dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Stefano Sorrentino è pronto per iniziare una nuova carriera.

Per il momento l’ex portiere, che ha giocato l’ultima stagione nel Chievo concludendo il percorso da calciatore con la retrocessione in B, ha scelto di non fare l’allenatore, bensì il dirigente e di farlo in un contesto molto particolare.

Stefano torna a casa

Innanzitutto a casa, visto che Sorrentino vive a Torino e qui ha giocato tra Juventus e Toro a livello di giovanili e poi tre anni con i granata in prima squadra, e poi nella squadra allenata dal padre Roberto, anch’egli ex portiere di Serie A con Cagliari e Bologna.

Come riporta Calciomercato.com, Sorrentino è stato nominato direttore tecnico dell’FC Torinese, club che milita nel campionato di Promozione, che ne ha dato l’annuncio attraverso i propri canali social.