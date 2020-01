Sorrentino: “Momento negativo. Voglio dimostrare di poter essere ancora protagonista”

Stefano Sorrentino vuole rimettersi in gioco. Dopo la retrocessione col Chievo della passata stagione, il portiere è alla ricerca di una nuova esperienza. Nonostante le diverse richieste arrivate, l’estremo difensore ha scelto di aspettare quella giusta che potesse dargli modo di far vedere le sue incredibili doti.

Parlando a TMW Radio durante Stadio Aperto il 40enne ha raccontato il proprio momento dichiarando esattamente quale sia la sfida che sta cercando: “Per me è un periodo negativo. Se chi aveva bisogno di un portiere non ha sferrato l’assalto quando poteva prendermi a mercato chiuso, figuriamoci ora che ci sono portieri in esubero. Ci saranno tanti scambi, io mi sento bene e voglio dimostrare di poter essere ancora protagonista. Ho sempre cercato la qualità nelle scelte professionali, così come nella vita di tutti i giorni”.

SCELTA – “Sono senza squadra da sei mesi, ho avuto tante richieste e le ho rifiutate tutte. Sinceramente ho messo dei paletti: in Serie B avrei giocato solo con il Chievo, in Serie A accetterei di fare qualsiasi tipo di ruolo ma non il tappabuchi per pochi mesi, anche perché dovrei mobilitare la famiglia. Ho ascoltato tante proposte, ma per vari motivi non si è trovato l’accordo. Ho ascoltato anche l’offerta del Palermo, questo per dire quanto sono legato alle squadre in cui ho giocato”.

NAZIONALE – Parlando poi del panorama calcistico italiano e dell’Italia in modo particolare, Sorrentino ha commentato la qualità dei portieri azzurri della Nazionale: “Nei miei anni più importanti c’è stata l’invasione di portieri stranieri, sembrava quasi che quelli italiani fossero diventati tutti scarsi. Ora ci sono Gollini, Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu. Il portiere italiano è il più forte, la nostra è la scuola migliore. Non so chi sarà il titolare nella squadra di Mancini, ma Sirigu sta facendo cose straordinarie”.