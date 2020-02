Sorrentino, nuova vita da bomber: gol al debutto in Seconda Categoria

Ha appena appeso i guantoni al chiodo e si è buttato subito nella nuova avventura da attaccante. Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, non poteva sperare in un debutto migliore in Seconda Categoria. Gol decisivo di testa in pieno recupero e vittoria dei suoi. Il nmero undici del Cervo ha fatto il botto alla prima con la nuova maglia.

Tanta la gioia sua e della squadra dopo la gara. I momenti di festa sono stati immortalati da uno scatto che lo stesso Sorrentino ha pubblicato sulla propria pagina Instagram: “ANDIAMOOOOOOOOOOOOOO!!! Vittoria, 2-1 per noi! Felice per il mio primo gol!!!”, ha scritto il neo bomber. Come riporta l’Ansa, per l’ex portiere anche un cartellino giallo ricevuto ad inizio gara per una simulazione.