Sorrentino si ritira, l’annuncio in diretta tv: “Dico addio al calcio dopo lunga riflessione”

Lo abbiamo visto per anni difendere la porta del Chievo. Ogni anno interventi miracolosi, sempre decisivi per la squadra veronese. Ma dopo la retrocessione del club, Stefano Sorrentino aveva interrotto, non per sua volontà, la sua esperienza con la società.

Dopo mesi alla ricerca dell’offerta giusta e della piazza dove concludere la carriera, ecco la decisione: il ritiro. Lo ha annunciato lo stesso Sorrentino a Sky Sport, in diretta tv dopo aver visto un lungo filmato che ripercorreva parte della sua vita calcistica.

ANNUNCIO – “Ho deciso di ritirarmi, è una decisione che ho preso negli ultimi giorni dopo una lunga riflessione. Mi ritengo fortunato per la carriera che ho avuto. Ho avuto l’onore di giocare in serie A fino a quarant’anni, va bene così, preferisco lasciare in bellezza. Sono tornato a Torino dalle mie figlie e vedendole così serene faccio un passo indietro io. L’attaccante più forte che ho affrontato? Dico Ronaldo, visto che non mi ha mai segnato (ride, ndr)”, ha concluso Sorrentino.