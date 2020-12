Sorteggio Mondiali 2022, dove vederlo in diretta e streaming: le avversarie dell’Italia

Alle 18.00 di oggi il via del Sorteggio Mondiali 2022. L’Italia di Roberto Mancini, testa di serie, conoscerà le rivali per le qualificazioni al prossimo torneo in Qatar. C’è grande attesa per l’evento che vedrà, curiosamente, anche un ex campione del mondo italiano protagonista: Daniele De Rossi. A lui il compito della pesca nell’urna con Rafael van der Vaart.

Sorteggio Mondiali 2022: dove vederlo

Come detto sarà oggi il Sorteggio Mondiali 2022 direttamente da Zurigo e rigorosamente in teleconferenza. Primo atto ufficiale che porterà al torneo in Qatar. Si conosceranno questa sera, 7 dicembre 2020, le squadre che l’Italia di Roberto Mancini affronterà per le qualificazioni all’evento che si giocherà da 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Azzurri teste di serie così come Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda. Il sistema di qualificazione europea però non è semplice. Coinvolge 55 nazionali, compresa la Francia campione, e soltanto 13 staccheranno il ticket per Doha.

Queste le fasce:

Fascia 1: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.