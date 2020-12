Southgate sicuro: “Lewandowski, Kane e Lukaku i migliori centravanti d’Europa”

Gareth Southgate elegge i tre attaccanti più forti d’Europa. Il ct dell’Inghilterra, come riporta Goal, ha commentato l’esito del sorteggio per le qualificazoni ai mondiali in Qatar, commentando anche il rivale più tosto: la Polonia di Robert Lewandowski.

Southgate: “Lewandowski, Kane e Lukaku i ‘9’ più forti”

“Noi contro la Polonia di Lewandowski? Credo che Robert sia un giocatore fantastico ed è davvero eccezionale come numero 9”, ha detto Southgate. “Quando lo guardi, o guardi Harry Kane e Romelu Lukaku non puoi non dire che sono i numeri 9 più forti di tutta l’Europa”. E ancora sul centravanti polacco che sarà rivale dell’Inghitlerra per le qualificazioni ai Mondiali 2022. “È un giocatore che può farti del male e credo che quando giocheremo contro di lui sarà una bella sfida”.

Infine ancora sul Girone che vedrà i Tre Leoni anche con Ungheria, Albania, Andorra, San Marino. “Diciamo che la Polonia è un’ottima squadra, l’Ungheria è appena stata promossa nella massima divisione della Nations League, quindi quelle due in particolare saranno partite difficili”.