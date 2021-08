Southgate: “Subiti abusi e lettere offensive per aver sostenuto vaccino per Covid”

Il commissario tecnico ha dichiarato di aver ricevuto tante critiche e insulti per aver sostenuto la campagna vaccinale anti Covid

Gareth Southgate , CT dell' Inghilterra , ha rivelato nel corso della conferenza stampa per le convocazioni in vista delle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, di aver ricevuto abusi e lettere molto offensive per aver sostenuto, nel mese di luglio, la campagna di vaccinazione in terra inglese. Il commissario tecnico dei Tre Leoni era stato protagonista di un video pubblicato dal governo del Regno Unito il mese scorso in cui esortava i giovani a farsi il vaccino. Il tecnico, nell'occasione, diceva: "È la possibilità che tutto si apra, per riavere la tua libertà. Se non hai ancora ricevuto il vaccino, vai e fallo".

CONTRARI - Una campagna che ha visto, però, Southgate essere bersaglio di tante critiche e abusi come lui stesso ha rivelato: "La campagna vaccinale contro il Covid? Ora non ho intenzione di essere troppo coinvolto in questo perché mi è stato chiesto in passato di fare un video a sostegno del programma di vaccinazione che pensavo fosse responsabile ma per quello ho ricevuto abusi per tutta l'estate. Ci sono stati tanti malumori nei miei confronti ma per quel video ho subito la maggior parte degli abusi e offese, anche oltre le cose sportive. Quando ti esponi per certi argomenti, come il vaccino o il mettersi in ginocchio, sai che che la tua posizione non piacerà a tutti ma adesso non voglio dire altro perché, sinceramente, non sono io quello che ha dovuto aprire e leggere alcune di quelle e-mail offensiva, ma è stata la mia segretaria che ha avuto davvero parecchio da fare".