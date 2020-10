Spadafora a Cristiano Ronaldo: “Sarebbe bello invitasse giovani ad indossare mascherine e usare app Immuni”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport e delle politiche giovanili, torna a parlare di Cristiano Ronaldo ma anche di altri campioni del mondo del pallone e dello sport. Questa volta chiedendo il loro aiuto. Intervistato da Il Mattino, il politico ha fatto un vero e proprio appello al fuoriclasse portoghese e ai suoi colleghi.

Spadafora e la richiesta a Cristiano Ronaldo

“Il protocollo attuale prevede già una bolla in caso di positività di un componente della squadra. Tocca alle squadre rispettarlo e non mi pare che ciò sia accaduto sempre. Il protocollo è molto rigoroso, se applicato, e ricordo che è il minimo richiesto alle squadre, che in autonomia possono decidere regole ancor più rigide: andare avanti senza problemi è anche loro interesse”, ha confermato Spadafora riguardo la posizione sua e delle società di calcio.

Poi, quasi a voler rasserenare la polemica delle scorse ore con Cristiano Ronaldo ha aggiunto rivolegendosi in modo indiretto anche al portoghese: “A tutti i giocatori, soprattutto ai più forti e famosi, chiedo una assunzione di responsabilità per essere da esempio per i più giovani. Sarebbe bello se ciascuno di loro facesse un video sui propri canali social per chiedere ai ragazzi di indossare le mascherine e scaricare Immuni”.