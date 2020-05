Spadafora ribadisce: “Allenamenti delle squadre dal 18. Campionato? Ad ora non se ne parla”

Il ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, è tornato sulla questione relativa alla ripresa degli allenamenti e del campionato di calcio. Queste le sue parole.

RIPRESA – “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!”.