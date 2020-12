Spadafora categorico: “Escludo ritorno tifosi negli stadi a gennaio”

“Confido che entro fine gennaio tutta l’attività sportiva possa riprendere, ovviamente con tutte le limitazioni per la sicurezza”, lo ha affermato il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Rai 3 nel corso della trasmissione Agorà. “Stiamo lavorando costantemente col Cts. Noi a ottobre avevamo predisposto un protocollo di sicurezza molto rigido e devo dire che molte palestre avevano fatto investimenti. Credo che la riapertura a fine gennaio sia un obiettivo raggiungibile, ma dobbiamo vedere i dati epidemiologici della prima settimana di gennaio. Confido comunque che palestre, centri danza, piscine potranno essere riaperte”.

E in riferimento al calcio italiano e la possibilità di rivedere i tifosi sugli spalti: “Io escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità per gli stadi. Il motivo è semplice: chiaramente ognuno spera di riprendere, noi come governo dobbiamo avere una scala di priorità. Ed e su quelle priorità che dobbiamo concentrarci. Non si tratta di un problema realtivo a ventimila spettatori su sessantamila posti all’Olimpico, ma si tratta di numeri che implicano controlli, trasporti, gestire una macchina che non è prioritaria rispetto alla scuola o il sistema industriale”.