Spadafora replica alla Serie A: “Ridicolo pensare a un complotto”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora passa al contrattacco. Non sono passate inosservate le tante critiche ricevute dal mondo del calcio riguardanti le disposizioni della fase 2 nella lotta contro il Coronavirus. Il ministro ha risposto con una diretta su Facebook: “Sono ridicole le affermazioni di chi sostiene che ci sia un complotto contro la serie A ed è ridicolo chi lo sostiene. Io mi muoverò nel rispetto delle regole. Mi muoverò sempre nella consapevolezza che il mondo del calcio va salvato. Io devo scongiurare che ripresa sport possa avere nuovi contagi, dobbiamo poterlo fare rispettando le necessarie regole. Daremo il massimo in modo che tutti si possa riprendere in sicurezza e usufruire del benessere che lo sport consente. Invito veramente ad astenersi da questo tentativo un po’ diffuso nel nostro Paese di provare con queste affermazioni e un po’ muovendo certa stampa a fare quella pressione sulla politica e sul governo che spesso tanti mondi e non solo quello del calcio fa per cercare di orientare le scelte del governo. Con me scusate ma da questo punto di vista avete totalmente sbagliato strategia. Sento parlare di immobilismo e indecisionismo e tutto questo lo trovo assurdo. Sono consapevole che il calcio è uno degli elementi più importanti di questo paese, sia come elemento sociale che di economia. Il campionato dovrebbe riprendere a metà giugno secondo le stesse previsioni della Figc. È un tempo lunghissimo durante il quale non siamo in grado di sapere, non lo sa nessuno, quale sarà l’evoluzione. Non siamo in grado di sapere l’evoluzione del virus e come reagiremo noi tutti. E’ impossibile dire oggi che il calcio ripartirà e indicare una data precisa”.

APERTURA – Spadafora si sofferma anche sulla riapertura: “Non è per fare terrorismo psicologico, ma è impossibile dirlo oggi perché non lo sa nessuno. Intanto se riprendono gli allenamenti in sicurezza ci predisponiamo anche in modo che il campionato possa riprendere, ma questo lo sapremo soltanto più avanti. Anche se non è detto che, qualora si riuscisse a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, non vorrà dire che riprenderà il campionato per forza. Il comitato tecnico scientifico nel più breve tempo possibile incontrerà alcuni rappresentanti della Figc, del mondo del calcio e del Coni e anche la federazione dei medici sportivi per riuscire a perfezionare questo protocollo nel modo migliore per garantire la salute di tutti”.

SPORT – Poi il punto sugli altri sport: “Perché dal 4 maggio via libera solo agli sport individuali e non a tutti? A me sembra anche assurdo chiederlo. Dovevamo consentire una riapertura graduale e mi pare evidente, anche a chi vuole fare finta di non sentire, che gli sport individuali impegnano un numero minore di persone e di conseguenza richiedono esigenze organizzative e di possibilità di rispetto delle regole più facile rispetto agli sport di squadra. Nelle prossime ore invieremo al comitato tecnico scientifico un protocollo di regole da seguire anche per gli sport individuali, il comitato dovrà approvarlo e lo emaneremo”.