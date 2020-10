Spadafora rincara la dose: “In Serie A protocollo non rispettato e Cristiano Ronaldo l’ha violato”

Molto duro il pensiero di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, relativamente alla situazione del mondo del calcio e il relativo protocollo di sicurezza in merito alla pandemia di coronavirus. Intervenuto nel corso della trasmissione Che Tempo che Fa in onda sulle reti Rai, il politico ha duramente condannato i comportamenti del calcio italiano tornando anche sul battibecco con Cristiano Ronaldo.

Spadafora: “In Serie A protocollo non rispettato”

“La Serie A si è data un protocollo che non ha funzionato come doveva perché non è stato rispettato”, ha detto in maniera ferma Spadafora. “Le nostre bolle sono state applicate con metodi discutibili. Abbiamo valutato la sospensione del campionato? In questo momento no”. Impossibile non tornare sulla vicenda che ha visto coinvolto anche Cristiano Ronaldo col quale il ministro ha avuto anche un battibecco: “Diciamo che non ci siamo sentiti. Ma qualsiasi cosa si dica resta il fatto che Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo”.