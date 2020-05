Spadafora: “Ripresa Serie A? Impossibile fissare una data certa”

Impossibile dare ad oggi una data certa per la ripresa del campionato di Serie A. Questo, in sintesi, il pensiero del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto sull’argomento alla Camera dei Deputati.

CAMPIONATI – “Negli ultimi tre giorni il dibattito si è fatto sempre più aspro. L’idea di definire ora e subito la data della ripresa del campionato contrasta con quella di definire i passi sulla base dell’andamento dei casi. In questo momento in Europa le uniche date certe sono quelle dei Paesi che hanno deciso di bloccare definitivamente i campionati. Anche l’Inghilterra ha rinviato di un’altra settimana la ripresa degli allenamenti. Io posso solamente ribadire la mia linea e quella del governo: speriamo che i campionati possano riprendere regolarmente. Oggi, però, definire una data certa è impossibile: dobbiamo valutare come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane, dal momento che solo due giorni fa il Paese ha avviato al fase 2. Solamente dopo le valutazioni del comitato tecnico-scientifico il governo potrà decidere”.