Spadafora: “Speriamo di riaprire a settembre gli stadi”. Si spacca il mondo ultras e c’è chi deserta

La riapertura degli stadi è un argomento che fa dibattere parecchio all’interno del mondo del calcio. Sono di oggi le parole del Ministro Spadafora destinate a rianimare la discussione in merito.

RIAPERTURA A SETTEMBRE

Durante un question time al Senato, il Ministro ha delineato le prossime mosse per il ritorno del pubblico: “Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora, e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico“.

POLEMICHE IN ITALIA

La situazione in Italia è abbastanza delicata. Ancora molti gruppi ultras non hanno preso una posizione precisa in merito alla riapertura degli stadi, ma chi si è già sbilanciato sembra che non sia particolarmente favorevole ad un ritorno sugli spalti con distanziamento e mascherine.

IL COMUNICATO – “In curva torneremo soltanto quando ci consentiranno di tifare, di sventolare le bandiere, di abbracciarci e di sostenere la squadra come abbiamo sempre fatto. Non esiste uno stadio con distanziamento, mascherine e guanti”, si legge in un comunicato riportato da TuttoSalernitana in merito alla “Curva Sud Siberiano”.

CONFUSIONE IN FRANCIA

Attualmente in Francia la circostanza per quel che riguarda l’ingresso dei tifosi all’interno dello stadio sembra che non sia chiarissima. Secondo quanto riportato dal sito de Le Parisien gli ultras del Psg parteciperanno all’amichevole contro il Waasland-Beveren venerdì alle 19:00. “Le Collectif Ultras Paris“, questo il nome del gruppo ultras francese, sarà presente per il match seguendo tutte le norme dettate dalle autorità, e potrebbero essere presenti all’interno dello stadio circa 3000 tifosi appartenenti al CUP.

IL DUBBIO – Sembra però che lo stesso gruppo di tifoseria organizzata possa disertare i match del 24 luglio di Coupe de France contro il Saint-Etienne e quello del 31 luglio di Coupe de la Ligue contro il Lione. Una situazione peculiare che potrebbe essere dettata dalla scarsa disponibilità di biglietti per ogni singolo club, 1250 per parte, il che non consentirebbe una piena rappresentanza del collettivo parigino, tanto da arrivare alla difficile decisione di non entrare direttamente.