Spagna, caso De Gea: incomprensioni con Luis Enrique e futuro in Nazionale incerto

Una telefonata della "discordia" tra portiere e CT

Un vero e proprio caso sarebbe scoppiato nell'ambiente della Spagna dopo le recenti amichevoli delle Furie Rosse contro Albania e Islanda. Il commissario tecnico Luis Enrique non aveva convocato il portiere David De Gea per il doppio impegno scatenando una reazione piuttosto forte dello stesso giocatore.

Da quanto si apprende da AS, il tutto sarebbe accaduto per telefono quando il CT ha chiamato l'estremo difensore per metterlo al corrente della mancata convocazione. Tra i due ci sarebbe stato uno scambio di opinioni che avrebbe scatenato la rabbia di De Gea che non avrebbe capito le motivazioni della scelta del mister.