Spagna, due opzioni per l’ex CT Moreno: ecco la sua posizione

La Spagna ha assistito negli ultimi giorni a una clamorosa rottura, quella tra Luis Enrique e Roberto Moreno. Per 8 anni i due sono stati legati da una forte amicizia e hanno lavorato fianco a fianco. Lucho l’allenatore, Roberto il vice: è stato così finché la tragica vicenda della scomparsa della figlia dell’ex Barcellona ha permesso a Moreno di prendere il suo posto sulla panchina della Spagna. Poi il ritorno di Luis Enrique e la sua richiesta di cacciare proprio il vecchio amico per qualche atteggiamento non gradito. Ora Moreno sembra avere due chance per ripartire: secondo La Sexta, infatti, ci sarebbero squadre di Cina e Stati Uniti pronte a farsi avanti per averlo in panchina. Tuttavia, al momento, l’ex Ct preferirebbe rimanere in Spagna.