Spagna-Italia U19, le probabili formazioni e dove vederla in tv

L' Italia , invece, ha raggiunto la semifinale battendo nella partita di esordio i padroni di casa di Malta (4-0); poi il k.o. contro i portoghese e infine il pari con la Polonia. Spicca nella formazione degli Azzurri l'assenza di oggi di Ndour per squalifica.

Spagna-Italia U19, valida per le semifinali degli Europei di categoria, si disputerà giovedì 13 luglio 2023 al 'Ta'Qali Stadium' di Ta'Qali, a Malta. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

Il match sarà trasmesso dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 58 del digitale terrestre). L'incontro sarà dunque visibile in chiaro. La partita sarà visibile sulla piattaforma RaiPlay: basterà registrarsi e accedere al sito, per poi selezionare l'evento dalla sezione 'dirette'. Servizio raggiungibile anche tramite app per iOS e Android.