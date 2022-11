Spagna, la rivoluzione di Luis Enrique: dirette streaming dal Qatar per i tifosi

Meno di una settimana al Mondiale in Qatar, ma Luis Enrique è già pronto. Non solo a guidare la sua Spagna a vestire i panni di... streamer . A darne l'annuncio è stato lo stesso CT delle Furie Rosse che ha reso noto di come abbia intenzione di accrescere il feeling e il legame tra la Nazionale e i propri fan con delle dirette su Twitch TV.

In un filmato diventato virale, il commissario tecnico spagnolo ha detto: "Arriveremo all'alba del 18, penso che potrò iniziare a streammare il giorno stesso". E ancora: "Voglio streammare per tutto il tempo che saremo lì: lo so, è un'idea pazza, ma secondo me potrebbe essere molto interessante per i tifosi, per creare un rapporto diretto soprattutto con quelli interessati alle informazioni raccontate da un punto di vista diverso dal solito: il mio e quello del mio staff. Una comunicazione non filtrata, ma spontanea".