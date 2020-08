Spagna, l’ex Verona Rafa Marquez inizia la carriera da allenatore

In Italia lo abbiamo visto al Verona dal 2014 al 2016, l’ex difensore Rafa Marquez inizia la carriera da allenatore, guiderà il Real Alcalà de Henares, club di Segunda divisiòn spagnola.

IL RITORNO

L’ex difensore del Barcellona inizia una nuova carriera, quella di allenatore. Queste le sue prime parole da tecnico: “È una bella opportunità, sono molto grato a questo club. Ho avuto un caloroso benvenuto in un progetto con il quale mi sento molto dentro, arrivo con lo spirito di poter aiutare e offrire tutta la mia esperienza di prima come giocatore. Inizia un progetto sportivo che affronterò con il desiderio di imparare e iniziare una nuova carriera come allenatore. Spero di poter contribuire a raggiungere obiettivi e obiettivi importanti per questo club.”