Spagna, l’idea di Luis Enrique: giocatori con walkie talkie agli allenamenti

Una novità assoluta agli allenamenti della Spagna . Il commissario tecnico Luis Enrique ha deciso di optare per dei walkie talkie per comunicare meglio con i propri calciatori durante la sessione di training.

Nelle scorse ore, infatti, la Spagna ha fatto vedere come i calciatori sarebbero dotati di walkie-talkie agganciati alla schiena per parlare direttamente con il mister. Il metodo di Luis Enrique ha come obiettivo agevolare le comunicazioni coi calciatori.