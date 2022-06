Spagna, Morata da record ma sul futuro è rebus: “Non dipende da me”

Il centravanti a segno contro il Portogallo in Nations League ma non sa ancora dove giocherà il prossimo anno

Alvaro Morata da record con la Spagna grazie alla rete messa a segno nella serata di ieri contro il Portogallo in Nations League. Lo spagnolo, autore della rete delle Furie Rosse nell'1-1 finale, ha agganciato, come riportato da Opta, Emilio Butragueño con il 26 gol in 53 presenze con la Nazionale spagnola. In questo modo è diventato il settimo miglior marcatore di sempre.

Un traguardo davvero importante per Morata il cui futuro, in ottica club, resta ancora in bilico. Il giocatore, nell'ultima stagione in prestito alla Juventus, potrebbe non essere riscattato dall'Atletico Madrid. Una situazione di cui lo stesso spagnolo ha parlato dopo il match: "Quando non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato qui sulla Nazionale, poi si vedrà. Mia moglie e i miei figli mi seguono ovunque io debba andare. Ho molte opzioni. Non dipende da me. Posso solo lavorare molto duramente e vedere cosa succede. La cosa buona è che ci sono diverse squadre interessate".