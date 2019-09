Spagna, Moreno a Luis Enrique: “Quando vorrà tornare, mi farò indietro”

Robert Moreno si prepara alla sfida contro la Romania. Il Commissario Tecnico della Spagna si presenta alla stampa per spiegare come si approccerà al match e fare il punto sul momento dei campioni del mondo 2010. Queste le sue parole: “Sono il selezionatore, niente di più. La mia responsabilità è la selezione. Voglio vincere più partite possibili. Sono preoccupato che pensiamo di essere superiori alla Romania, che vuole raggiungere la Coppa del Mondo. Potrebbero non avere giocatori da grandi campionati ma sono una buona squadra. Non hanno perso in casa dal 2016. Contro la Svezia avrebbero potuto pareggiare perfettamente. Hanno gli stessi nostri obbiettivi. Dovremo sfoderare una prestazione molto buona, non sarà facile. Per quanto riguarda le Isole Faroe, dovremo esercitare la massima pressione. Questo calcio è pieno di sorprese e spero che non accada nulla di particolare. Sarà una partita speciale anche per Luis Enrique. Sono sicuro che l’unica cosa che possiamo restituire alle persone è vincere con autorità”.

LUCHO – Moreno ha fatto il punto sull’amico Luis Enrique: “Ora c’è una situazione molto recente che deve essere rispettata. Ci sono state tre conferenze stampa che non mi sarebbe piaciuto fare: quella precedente la sfida a Malta, la mia presentazione e oggi. Mi è piaciuto quello precedente. Considero Luis un amico ed ora deve valutare qualsiasi progetto nella vita. Nel momento in cui decidesse di voler tornare, sarei felice di fare un passo indietro e tornare a lavorare con lui”.