Spagna, Pedri e il debutto agrodolce: “Un sogno realizzato ma volevo vincere…”

Esordio con la nazionale maggiore della Spagna per Pedri, calciatore del Barcellona. Un debutto che sarebbe potuto essere migliore visto il pareggio, inatteso, contro la Grecia nella prima gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Il talento blaugrana, entrato al 64′ al posto di Dani Olmo ha comunque gioito per il grande traguardo raggiunto a soli 18 anni.

Pedri, esordio agrodolce

Come riporta Teledeporte, il calciatore blaugrana Pedri ha commentato il proprio debutto con la Spagna: “È il sogno di ogni bambino giocare per la propria Nazionale”, ha detto il classe 2002. “Ma sinceramente avrei preferito che il mio esordio fosse stato accompagnato da una vittoria. Non ho trovato molto spazio ma ogni volta che Bryan Gil aveva il pallone abbiamo creato loro problemi”.

Insomma, sensazioni contrastanti per il talento spagnolo che avrà modo di mettersi in luce nei prossimi appuntamenti, magari ad iniziare dalla gara contro la Georgia o quella successiva contro il Kosovo.