Spagna, ricatto sessuale di presidente a giocatrice: “Vieni a letto o dirò che sei lesbica”

Ricatto a sfondo sessuale. E' l'ennesimo caso che esplode in Spagna ancora scossa per la vicenda del bacio dell'allora presidente della Federcalcio spagnola Rubiales, 46 anni, che ha scatenato un'ondata di proteste in tutto il mondo dopo aver baciato con la forza la centrocampista Jenni Hermoso durante il Mondiale femminile. Adesso come riporta Marca viene a galla un altro caso stavolta più grave. A parlare è Ángeles Parejo (Tarrasa, 1969) autore del primo gol della Spagna in un torneo internazionale [ Euro 1997 ] e, nei suoi 20 anni nell'élite calcistiche, ha militato in Spagna (Sabadell), Italia (Torino, Torres, Atlético Oristano, Olbia , Roma e Reggiana) e Giappone (Takarazuka Bunny) , oltre ad aver collezionato 18 presenze con la nzionale spagnola.