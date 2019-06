Spagna, Robert Moreno: “Sognavo di diventare ct, ma non così”

Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna. L’allenatore lascia per motivi personali, con il suo posto che verrà preso da Robert Moreno, suo vice che lo ha già sostituito nelle ultime uscite delle Furie Rosse. E Moreno, come riporta AS, ha così commentato la notizia.

AGRODOLCE – “Ho sempre sognato questo ruolo, ma non in questo modo. E’ una giornata agrodolce. Cercheremo di continuare il lavoro iniziato da Luis Enrique con il massimo sforzo: vogliamo qualificarci per gli Europei e poi vincerli. Un aiuto da parte sua? Sicuramente, se ce ne sarà bisogno, lo consulterò, ma adesso le decisioni spettono a me. Per me guidare la nazionale è un grande onore e una grande responsabilità: sono sicuro che faremo un grande lavoro, anche se non posso promettere i risultati: In ogni caso, per tornare a vincere, dovremo essere umili: se crediamo di essere superiori agli altri, quello è il momento in cui iniziamo a perdere”.